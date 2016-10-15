Harry Potter hayranlarına müjde; 5 yeni film geliyor

Dünya genelinde izlenme rekorları kıran Harry Potter serisindeki yaratıkların konu edildiği ‘Fantastik Canavarlar' serisinde 5 film olacağı belirtildi. Serinin fragmanı da dün izleyiciyle buluştu.

Harry Potter sersinin yazarı İngiliz yazar J. K. Rowling'den Potterhead'ler için sevindirici bir haber geldi.

Reuters'ın aktardığına göre dün İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen bir hayran etkinliğinde konuşan Rowling, Potter'ın dünyasındaki fantastik yaratıkları konu aldığı ‘Fantastik Canavarlar' kitabından uyarlanacak seride, daha önce duyurulduğundan daha fazla film olacağını söyledi.