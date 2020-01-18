Harry Potter filmlerinin Draco Malfoy'u yeni James Bond olmak istiyor

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Harry Potter filmlerinde Draco Malfoy karakterini canlandıran Tom Felton, büyücülük dünyasını geride bırakıp casusların dünyasına adım atmak istiyor. 32 yaşındaki oyuncu Ian Fleming'in ünlü karakteri James Bond'a beyaz perdede can vermek istediğini söyledi.

Closer dergisine konuşan Felton, "James Bond'u oynamak benim en büyük hayalim. 7 yaşında sahip olduğum ilk film bir Bond filmiydi. Aklımda olan tek şey buydu" dedi.

Önümüzdeki aylarda vizyona girecek olan 'No Time to Die'ın 2006'dan bu yana Bond karakterini canlandıran Daniel Craig'in 007 rolünü üstleneceği son film olacağı açıklanmıştı. Craig'ten sonra süper casusu hangi oyuncunun oynayacağı henüz belirlenmedi.