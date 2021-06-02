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Dünya

Harry Potter'daki atıştırmalığa benzetildi; bilim insanları "çikolata kurbağa" türünü keşfetti

02 Haziran 2021 12:08

Yeni Gine'nin bataklık yağmur ormanlarında 2016'da keşfedilen çikolata rengindeki kurbağayla ilgili genetik araştırmalarını tamamlayan Avustralyalı bilim insanları, "çikolata kurbağa"nın yeni bir tür olduğunu doğruladı. 

CNN'de yer alan habere göre, Avustralyalı bilim insanlarının çikolata rengindeki kurbağa üzerine yaptığı araşıtrmalar "Avustralya Zooloji Dergisi'nde yayımlandı.  Araştırma sonucunda, "Litoria mira" adı verilen kurbağa türünün en yakın akrabasının Avustralya yeşil ağaç kurbağası olduğu belirtildi. Biri yeşil, biri kahverengi olan iki türün birbirine oldukça benzediği belirtildi. 

Makalede çikolata kurbağanın Yeni Gine'de çok yaygın olabileceği belirtildi. 
 
CNN'deki haber, yeni türü Harry Potter serisinde bir atıştırmalık olarak görülen kurbağa şeklindeki çikolatalara benzetti. 
 

"Eski bağlantıları gösteriyor"

Bilim insanları, bu keşfin aynı zamanda Avustralya ile kuzeyindeki Yeni Gine adası arasındaki çok eski bağlara işaret ettiğini belirtti.  2.6 milyon yıl öncesine tekabül eden geç Tersiyer jeolojik dönemde karadan birbirine bağlı olan Avustralya ile Yeni Gine'de bugün birbirinden farklı doğal ortam var, ilki savana, ikincisi yağmur ormanlarıyla kaplı. 

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