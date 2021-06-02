Harry Potter'daki atıştırmalığa benzetildi; bilim insanları "çikolata kurbağa" türünü keşfetti

Yeni Gine'nin bataklık yağmur ormanlarında 2016'da keşfedilen çikolata rengindeki kurbağayla ilgili genetik araştırmalarını tamamlayan Avustralyalı bilim insanları, "çikolata kurbağa"nın yeni bir tür olduğunu doğruladı.

CNN'de yer alan habere göre, Avustralyalı bilim insanlarının çikolata rengindeki kurbağa üzerine yaptığı araşıtrmalar "Avustralya Zooloji Dergisi'nde yayımlandı. Araştırma sonucunda, "Litoria mira" adı verilen kurbağa türünün en yakın akrabasının Avustralya yeşil ağaç kurbağası olduğu belirtildi. Biri yeşil, biri kahverengi olan iki türün birbirine oldukça benzediği belirtildi.

Makalede çikolata kurbağanın Yeni Gine'de çok yaygın olabileceği belirtildi.

CNN'deki haber, yeni türü Harry Potter serisinde bir atıştırmalık olarak görülen kurbağa şeklindeki çikolatalara benzetti.

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