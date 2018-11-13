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Spor

Harry Kewell'ın görevine son verildi

Avustralyalı yıldız, takımının başında çıktığı 14 maçta yalnızca 3 galibiyet almıştı

13 Kasım 2018 21:01

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Avustralyalı eski futbolcu Harry Kewell'ın, Notts County takımındaki teknik direktörlük görevine son verildi.

İngiltere 3. Lig ekiplerinden Notts County tarafından yapılan açıklamada, sezon başında göreve getirilen 40 yaşındaki Kewell'ın, aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle görevine son verildiği belirtildi.

Sezon başında Notts County ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Kewell, takımının başında çıktığı 14 maçta yalnızca 3 galibiyet aldı. İngiltere ekibi, alınan kötü sonuçlar neticesinde küme düşme hattına geriledi.

Galatasaray'da 2008-2011 yıllarında forma giyen Harry Kewell, daha önce Watford'un genç takımı ile İngiltere ekibi Crawley Town'u çalıştırmıştı.

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