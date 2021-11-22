Harry Kewell: Türkiye'de futbol, Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur

Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell maç sonrasında sert açıklamalarda bulundu. Kewell, "Türkiye'de futbol, Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur" dedi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.

Maçın öncesinde Galatasaray forması giyen Avustralyalı yıldız Harry Kewell ile Fenerbahçe forması giyen Uruguaylı savunmacı Diego Lugano, derbiyi yorumlamak için Türkiye'ye geldiler.

Maç sonunda da yorumlarını devam ettiren ikiliden Harry Kewell, oldukça sinirli olduğunu aktardı.

Kewell, "Ben şahsen oldukça sinirliyim. Bu maça gelirken yıldızların sergileyeceği oyunu izlemek istiyorduk. Galiba yine maça hakem imza attı. Bunu yıllar önce de söylemiştim İstanbul'a geldiğimde. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur. Oldukça hayal kırıklığına uğradım.

Devre berabere bitti, ikinci yarı Fenerbahçe ilk 10 dakika daha iyiydi. 3-5-2'ye geçtiler ikinci yarının 10 dakikasından sonra. Genellikle Fenerbahçe defansının sert müdahaleleri vardı. Burada sürekli bir temas sporundan bahsediyoruz. 22 kişi sahada, zaman zaman 18 oyuncu görebiliyoruz ceza sahasında. Biraz itiş kakış olabilir. Şiddetine göre faul farklı değerlendirebilir. Haklı bir goldü. Hakem hatası vardı. Ne yapabilirsiniz ki... Hakem bu kararı verdi" diye konuştu.