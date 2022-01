Harry Kewell: Galatasaray'a sadece isminle gelemezsin

Galatasaray'ın eski yıldızı Harry Kewell, Galatasaray Televizyonu'na konuk oldu. Galatasaray'da futbol oynadığı döneme dair anılarını paylaşan Kewell, 2009'daki Hamburg maçını unutamadığını söyledi. Avustralyalı yıldız, Galatasaray'a ileride teknik direktör olarak gelmeyi çok isteyeceğini belirterek "Ancak o hakkı önce elde etmem lazım. Galatasaray gibi büyük bir kulübe sadece isminle gelemezsin" dedi.

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Harry Kewell, sarı-kırmızılı takımdaki günlerini GSTV'ye anlattı.

Kewell'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Galatasaray'da unutamadığı anlar

"Bu soru bana her sorulduğunda her söylediğim şey, bu sahaya her adımımı attığımda her an benim için çok önemliydi. Eski Ali Sami Yen'de bile o sahaya çıkıp oynamak, o tarihi sahada oynamak benim için çok değerliydi."

2009'daki Galatasaray-Hamburg maçı

"Defansta oynamayı ben istedim. Çünkü o sırada bir oyuncumuz cezalıydı ve diğer oyuncumuz sakattı. Genelde Hakan Balta benim arkamda oynarken o maçta yan yana partner olarak görev yaptık. İlk 70 dakika harikaydık. Hatta mükemmel oynadık. Ancak sanırım kayıtsız kaldık. Hafife aldık, rahat davrandık ve geri çekildik. Hamburg üst üste pozisyon bularak öne geçti. Hakan ve ben fazla dayanamadık. Bu maçı asla unutamam."

Çocukken etkilendiği futbolcular

"Van Basten hayranıydım. En büyük fanıyım. Frank Rijkaard keza. Bazılarıyla beraber büyüdüm. Özellikle fenomen Ronaldo benim için muhteşemdir. Zidane, Maldini gibi sıra dışı oyuncular var."

"Hakan Balta, Sabri, Arda, Ümit Karan, Ayhan, Hasan Şaş"

"Hakan Balta için dilerdim ki denizaşırı bir yere gidebilsin. Çünkü onda bu yetenek vardı. Bence farklıydı. Sonuçta Türkiye'de çok yetenekli futbolcular var. Ben yeni geldiğim zamanlarda bile takımda çok yetenekli oyuncular vardı. Arda çok iyi oyuncu. Sabri'nin iyi bir enerjisi, temposu vardı. Tabii ki mevki adamı Balta. Hasan Şaş, Ümit Karan. Benim onlara saygı duyduğum ve onlardan çok şey öğrendiğim oldu. Tüm oyuncuların kendine has yetenekleri var."

"Koçluk yapmaktan zevk alıyorum"

"Koçluk yapmaktan zevk alıyorum. Antrenman yapmaktan zevk alıyorum. Birine bir şey öğretebilmek, onlara burada çizginin bu ötesinde liderlik edebilmek, onların da sahada beni dinlemesi ve tekrar etmeleri, anlamaları. Bu çok güçlü bir şey."

"Galatasaray'a sadece isminle gelemezsin"

"Galatasaray'da teknik direktörlük yapmayı çok isterim, hiç şüphe yok. Ancak o hakkı önce elde etmem lazım. Galatasaray gibi büyük bir kulübe sadece isminle gelemezsin."