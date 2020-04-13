Harry Kane satılırsa tarihin en pahalı oyuncusu olacak

Tottenham Başkanı Daniel Levy’nin yeni tip Koronavirüs salgını sonrası oluşan ekonomik belirsizlik nedeniyle yıldız golcü Harry Kane'i 227 milyon Euro'ya satacağı ileri sürüldü.

Harry Kane ile ilgilenenlerin başında ise Manchester United geliyor. Transfer, gerçekleşmesi haline tarihin en pahalı alışverişi olacak. 2017’de Neymar PSG tarafından 222 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Harry Kane geçtiğimiz günlerde Tottenham'dan ayrılmakla ilgili kapıyı "Spurs’ü seviyorum. Her zaman seveceğim. Ama hep söyledim, doğru yolda gidiyormuşuz gibi hissetmezsem ayrılabilirim. Sadece kalmış olmak için kalacak biri değilim. Ben hırslı bir oyuncuyum, hedefim ‘en iyisi’ olmak." sözleriyle aralamıştı.

Levy’nin fikrini değiştiren bir başka neden de borçlar. Kane’in satışı ile yeni stat yükünün altına giren kulübün ekonomik durumunun da rahatlaması amaçlanıyor.