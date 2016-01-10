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Kültür-Sanat

Harrison Ford tüm zamanların en çok gişe yapan aktörü oldu

Samuel L. Jackson’ın 4 milyar 626 milyon dolarlık gişe rekoru kırıldı

10 Ocak 2016 10:55

Harrison Ford oynadığı filmler dünya çapında en çok gişe yapan aktör oldu. Ford, oynadığı filmlerin gişe hasılatını 4 milyar 699 milyon dolara çıkararak Samuel L. Jackson'ın 4 milyar 626 milyonluk rekorunu kırdı

Box Office Mojo’nun rakamlarına göre; ikili arasında rekabet böyle gerçekleşirken önümüzdeki günlerde ikili arasındaki rekabet daha da kızışacak. Samuel L. Jackson’ın The Legend of Tarzan ve Kong: Skull Island gibi yapımlarda yer alması bekleniyor.

Ford ise Untitled Blade Runner Project, Indiana Jones 5, ve Star Wars’un devam filmlerinde rol alacak.

Tüm zamanların en çok gişe yapan üçüncü aktörü ise Tom Hanks. Hanks’in filmleri 4.3 milyar dolar hasılat yaptı.

 

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