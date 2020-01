Harris Savides yaşamını yitirdi

Gus Van Sant ve David Fincher gibi yönetmenlerle çalışan Amerikalı ünlü görüntü yönetmeni Harris Savides, 55 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm sebebi hakkında ise hiç bir açıklama yapılmadı. Savides, Fincher'ın ''Zodiac'', Ridley Scott'ın ''American Gangster'' ve Sofia Coppola's ''Somewhere'' gibi filmlerinin görüntü yönetmenliğini yapmıştı. 1970'ler sinemasının puslu renk tonlarını yeniden canlandırmasıyla tanınıyordu.

Harris Savides, ''Finding Forrester'', ''Milk'', ''Last Days'', ''Elephant'' ve ''Gerry'' filmlerinde yönetmen Van Sant ile birlikte çalışmış olup, en son görüntü yönetmenliğini üstendiği "The Bling Ring" filminin de gelecek yıl vizyona gireceği bekleniyor.

ntvmsnbc'de yer alan "Gerçek güzelliğin anlamı" başlığı altında yer ala habere göre; ünlü yönetmen için şu cümleler kurulmuş:

''One Hour Photo'' ve ''Never Let Me Go''nun yönetmeni Mark Romanek, 22 yıllık dostu için ''Güzel ve inanılmaz eğlenceli biri olan Harris, bana gerçek güzelliğin anlamı ve sadeliğin gücü hakkında çok şey öğretti. Onu tanıdığım için şükrediyor ve bugün çok büyük bir boşluk hissediyorum'' diye konuştu.

Coppola da ''Harris'i tanıyan herkes gibi, onu çok severdim. Film yapımcılığı hakkında ondan çok şey öğrendim. Çok büyük bir sanatçı ve çok iyi bir insandı. Onunla çalışan bizlere, en iyiyi yapmamız için her zaman ilham verecektir'' dedi.

''Donnie Darko''nun yönetmeni Richard Kelly de sosyal medyadaki hesabında, ''Tüm zamanların en iyi görüntü yönetmenlerinden biri olan Harris Savides'in vefat ettiğini duymak çok üzücü'' diye yazdı.