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Yaşam

Harran’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

27 Nisan 2009 03:00

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde köylüler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Harran'ın Balgat köyünde daha önce aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tarafların yakınlarının da müdahalesiyle kavgaya dönüşen ve silahların da kullanıldığı olayda, yaralanan Mehmet Akmeşe (48), İsmail, Fevzi ve Ahmet K, Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Akmeşe, kurtarılamadı. Kavgayla ilgili bazı kişiler gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin köyde önlem aldığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bu arada, hastane önünde toplanan tarafların yakınları yoğunluğa neden oldu.

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