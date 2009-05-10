Harran’da ‘seçim katliamı’

Şanlıurfa’da dünyaca ünlü tarihi konik kubbeli evlerin SİT alanında olmasına rağmen yıkımına tüm adaylar göz yumdu.



“Son aylarda Harran’ın konik kubbeli evleri yıkılarak 100’den fazla kaçak inşaat yapıldığı ve tarihin hızla betonlaştığı saptanmıştır. Görevlilerin bir tekine bile müdahale etmemesiyle suçlular cesaretlenmiştir; dünya mirası yok edilmektedir...”



Bu “uyarı”yı 29 Mart yerel seçimlerine 2 ay kala Şanlıurfa’daki “Sivil Girişim” yapmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı’ndan valiliğe, kaymakamlığa ve “savcı”lığa kadar tüm “sorumlu”lulara iletilen “acil müdahale” taleplerini şöyle noktalamışlardı: “Yasalar uygulanmazsa, Moğollar’ın bile yapmadıkları bu büyük yağma ve tahribata göz yumanları tarih asla affetmeyecektir.”



Ne var ki “çıkarcı siyaset” kültüre yine baskın çıktı... Cumhuriyet'in haberine göre, adı 4 bin yıldır değişmeyen uygarlıklar beşiği Harran’ın AKP’li eski Belediye Başkanı ve aynı partiden “aday” olan İbrahim Özyavuz, SİT alanındaki kaçak yıkımlara ve inşaatlara adeta “özgürlük” tanıdı. Bunu engelleyebilecek tüm kurumlar da “seçilme şansını azaltmamak” için olacak, tarih katliamına sessiz ve umarsız kaldılar... Başkanın rakibi ve “akrabası” MHP adayı Mehmet Özyavuz da bu kültür cinayetlerine sessiz kalınca, yerel seçim yarışı “uygarlık soykırımı”na dönüştü... Şimdi Harran’da “milliyetçi” görüşün temsilcisi Mehmet Özyavuz belediye başkanı ama “milli kültür”ümüzün eşsiz sivil mimari zenginliği oy uğruna yerle bir olmuş durumda. Üç dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra, kültürel mirasın yağmasına ve tahribatına göz yumduğu halde seçim kaybeden İbrahim Özyavuz ise tarihe kim bilir hangi sıfatla geçiyor.

