Harran'da ölü sayısı 2'ye çıktı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi daha öldü.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Balgat köyünde iki aile arasında çıkan kavgada yaralananlardan Ahmet Kırkıl, tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.



Böylece daha önce de 1 kişinin yaşamını yitirdiği olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi.



Harran'da öğle saatlerinde köylüler arasında çıkan ve silahların da kullanıldığı kavgada yaralanan 4 kişiden Mehmet Akmeşe (48), hastanede kurtarılamamıştı.

