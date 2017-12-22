Harran'da 900 yıllık üç kubbeli hamam bulundu

Dünyanın en eski yerleşim yerleri arasında gösterilen Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde 900 yıllık üç kubbeli hamam bulundu. Kalıntılarının günümüze kadar tahribata uğramadan ulaştığı belirlenen hamamın, Harran’ın tarihine ışık tutacağı kaydedildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal "İçkale Saray Hamamı üç kubbelidir. Kubbeleri kısmen, oda duvarları ise tamamen korunarak günümüze ulaşmıştır" dedi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Harran’da, kalabalık bir ekiple İçkale’de süren kazı çalışmaları sırasında 14 adet olduğu rivayet edilen hamamlardan biri bulundu. Asur ve Emevilere bir dönem başkentlik yaptığı bilinen antik kentin birçok yerindeki tarihi eserleri ayağa kaldırma amacıyla yürütülen arkeolojik kazılarda Zengi Atabeyliği ve Eyyubiler Dönemi’ne ait Milattan Sonra 12’nci yüzyıllarına ait üç kubbeli hamam kalıntıları gün yüzüne çıktı. Tarih boyunca okul, tapınak, cami, sur ve medreseleriyle öne çıkan ören yerindeki kazılarda bu yıl önemli bulgulara ulaşılması planlanıyor.

Selahattin Eyyubi Dönemi

Bu yıl gerçekleştirilen kazılarda tarihe ışık tutacak pek çok kalıntıya ait izleri gün yüzüne çıkmaya başladığını ifade eden Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, şunları söyledi:

“İçkale Saray Hamamı üç kubbelidir. Kubbeleri kısmen, oda duvarları ise tamamen korunarak günümüze ulaşmıştır. Soğukluk odasında çeşme, dairevi formlu havuz ve nişler, ılıklık odasında çeşme ve tas sekiler, iki adet sıcaklık odasında halvetler, kurnalar, sıcak ve soğuk su künk hatları yer alıyor. 13. yüzyılda Harran’ı gezen İbni Şeddad, Harran’da 14 hamamdan bahseder. Bu hamamlardan iki tanesi Harran’da yaptığımız kazı çalışmalarında gün ışığına çıkarıldı, o dönemde Zengi Atabeyi Nureddin Mahmut Zengi’nin de Harran’a geldiğini söyleniyor. Bu hamam diğer özelliği kale saraya ait olması dolayısıyla Selahattin Eyyubi bir kışını da Harran’da geçiriyor. Onların da sarayın hamamı olan hamamda yıkanmış olmasıyla bu hamam da ayrı bir değer veriyor ve bu açıdan da hamam önemlidir.”

Kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Abdullah Erin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi çalışmalarından dolayı kazı ekibine teşekkür etti. (DHA)