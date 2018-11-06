Harran Üniversitesine vekaleten yeni rektör atandı

ŞANLIURFA, (DHA) - YÜKSEK Öğretim Kurulu, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yönelik sözlerinden dolayı tepki görünce görevinden ayrılan Prof. Dr. Ramazan Taşaltın\'ın yerine Harran Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten Prof. Dr. Recep Çiğdem\'i atadı.

Harran Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a itaat etmenin farz, karşı gelmenin ise haram olduğunu ifade etmişti. Bu sözlerinin ardından eleştirilerin hedefi olan Taşaltın, hakkında açılan soruşturma üzerine rektörlük görevinden istifa etti.

YÖK bu gelişmenin ardından Harran Üniversitesi için \'Rektör adaylığı başvuru ilanı\' yayımladı ve rektörün seçimle getirileceğini duyurdu. YÖK aynı zamanda rektörlük görevine vekaleten Prof. Dr. Recep Çiğdem\'in atandığını da duyurdu. Harran Üniversitesi\'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ramazan Taşaltın\'ın görevinden istifa etmesi nedeniyle boşalan rektörlük görevine YÖK tarafından İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Çiğdem\'in vekaleten atandığı belirtildi.



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