Harran Üniversitesi Rektörü 124 akademisyen hakkında dosya hazırlayıp savcılığa göndermiş

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’ın üniversitedeki 124 akademisyen hakkında hiçbir belgeye ve bilgiye dayanmadan hazırladığı fişleme dosyasını savcılığa gönderdiği ortaya çıktı. Akademisyenler hakkında “A”, “B” ve “C” kategorisinde oluşturulan listeyi TBMM gündemine taşıyan CHP Hatay Millletvekili Mevlüt Dudu, “Taşaltın’a bu fişleme listesi siyasi baskı ile mi yaptırılmıştır? İtirafçı olması karşılığında görevde kalması yönünde bir zorlama yapılmış mıdır” diye sordu.

124 akademisyen hakkında dosya

Harran Üniversitesi’nde 124 akademisyen hakkında rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın tarafından hazırlanan fişleme dosyasının Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine ilişkin tartışma TBMM gündemine taşındı. Listenin hiçbir belgeye ve bilgiye dayanmadan hazırlandığı, akademisyenlerin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle “A”, “B” ve “C” değerlendirdiğini belirten CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, yaşananları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sordu. Dudu, rektör Taşaltın’ın listesinde A kategorisinin, “Militan seviyesinde kesin bağlantılı olduğu şüphesi olanlar”, B kategorisinin “Militan seviyede bağlantısı yok, ancak bir şekilde bağlantısı olduğu tahmin ediliyor” şeklinde, C kategorisinin ise “Geçmişte bir şekilde zayıf bağlantısı var olduğu muhtemel. Fakat bu bağlantının devam edip etmediği meçhul. Ya da bağlantısı olan biri ile ilişki içinde” şeklinde hazırlandığını açıkladı. Dudu, listeyi oluşturan Rektör Taşaltın’ın FETÖ ile iltisakı nedeniyle kapatılan Fatih Üniversitesi’nin Mühendislik Fakültesi’nde ders verdiğini hatırlatarak, akademisyenleri fişlemesine tepki gösterdi.

"Liste sadece FETÖ kapsamında değil"

Listenin sadece FETÖ kapsamında değil üniversitedeki muhalif akademisyenleri de içine aldığını vurgulayan Dudu, bir başka öğretim üyesi için “PKK bildirisine imza attığı, paralel elemanlardan biriyle samimi olduğu” suçlaması yapılarak, A kategorisinde fişlendiğini açıkladı. Dudu, “A kategorisinde yani FETÖ ile ilişkisi militan seviyesinde gösterilen, ancak siyasi bağları güçlü olan çok sayıda akademisyen hakkında hiçbir işlem yapılmazken, C kategorisine giren yani örgüt bağlantısı zayıf olduğu düşünülen akademisyenlerin mesleklerinden atılarak haklarında soruşturma açılması şüphe uyandırmaktadır” dedi.