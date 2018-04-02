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Eğitim

Harran Üniversitesi, Cerablus'ta Yabancı Öğrenci Sınavı yapacak

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'daki Harran Üniversitesi'nce Suriye'nin Cerablus kentinde liseyi bitiren öğrencilerin üniversiteye girmesi için Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) yapılacağı duyuruldu

02 Nisan 2018 14:23

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'daki Harran Üniversitesi\'nce Suriye\'nin Cerablus kentinde liseyi bitiren öğrencilerin üniversiteye girmesi için Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) yapılacağı duyuruldu.
\'Fırat Kalkanı Harekatı\' ile teröristlerden temizlenen Cerablus\'ta sınav yapılmak üzere Harran Üniversitesi\'nce Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkez (HÜGÖÇ) Müdürü Abdulkadir Aydın (YÖS), ön görüşme için bölgeye gönderildi. HÜGÖÇ Müdürü Aydın, ilk olarak ilçede bulunan Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller ile görüştü. YÖS\'ü Vali Yardımcısı İmamgiller’e anlatan Aydın, birçok yerde bu sınavı yaptıklarını belirtip, sınava gireceklerden Harran Üniversitesi’ni tercih edecek öğrencilere ek puan verdiklerini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Vali Yardımcısı İmamgiller ise Harran Üniversitesi’nde yapılan çalışmaları takdir ettiğini belirterek, Cerablus’tan üniversiteyi kazanan öğrencilerin şu an için bölgeden çıkışlarının mümkün olmadığını söyledi. Görüşme sonrası vali yardımcısının organizasyonuyla toplanılan Meclisi Mahalli\'nde, Harran Üniversitesi heyeti bilgilendirme yaptı. Arapça hazırlanan broşürler, eğitim danışmanlarına dağıtıldı. Cerablus Meclisi Mahalli üyeleri, Harran Üniversitesi’nde bu konuda yapılan çalışmaları takdir ettiklerini dile getirerek, kendilerini yalnız bırakmadığı için üniversite yönetimine teşekkür etti.
Yapılan görüşmede, Cerablus Meclisi Mahalli Başkanı Abyd Halil, Meclis Üyesi Eğitim Sorumluları Mustafa Cesim, Abdüllatif Muhammed, Ramazan Mustafa, Hamed Hamed, Gaziantep Valiliği Cerablus Eğitim Danışmanları Cemil Yılmaz, Seyfettin Kapat ve Ahmet Batman hazır bulundu. Görüşmeler sonucu Cerablus’ta YÖS\'ün, 11 Mayıs Cuma günü yapılması konusunda mutabakata varıldı.

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