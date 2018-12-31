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Harput'ta kar güzelliği

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, tarihi Harput Mahallesi'nde de seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıktı

31 Aralık 2018 18:25

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, tarihi Harput Mahallesi\'nde de seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıktı.
Elazığ\'da etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Tarihi Harput Mahallesi\'nde bulunan tarihi konaklar, camiler ve süt kalesi de karla buluşunca kartpostal gibi görüntüler ortaya çıktı. Pisa Kulesi\'nden daha eğik olduğu tespit edilen Harput Ulu Cami\'nin minaresi ile birçok imparatorluğa ev sahipliği yapan tarihi Süt  Kalesi’nin karla kaplı görüntüleri, Harput’a ayrı bir güzellik kattı.

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