Harper Lee hayatını kaybetti

Romanın yazar Harper Lee, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Lee, 1961'de 'Bülbülü Öldürmek' adlı romanıyla Pulitzer Ödülü kazanmıştı.



Harper Lee kimdir?



Alabama doğumlu olan yazar Harper Lee, Huntington Koleji ve Alabama Üniversiteleri`nde okumustur. Bir süre Oxford`da okuduktan sonra, Eastern Air Lines`ta işe girdi. Birkaç kısa hikaye yazan Lee, sonunda 1960 yılında Bülbülü Öldürmek`i yazmistir. Yazarın tek romanı olan bu eser, başarılı bulunmasına karşın bir daha roman yazmamistir.



Bülbülü Öldürmek ilk yayımlandığında satış rekorları kırmış ve yazarını kısa sürüde üne kavuşturmuştur. 1961 Pulitzer Edebiyat Ödülü`nü kazanmış, bir yıl sonra beyaz perdeye aktarıldığında ise Oscar almıştır.Bu romanın böylesine büyük başarı sağlamasının nedeni, olayların çocuk ruhuna ve hayal gücüne uygun bir şekilde değerlendirilmesinde aranmalidir.