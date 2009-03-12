Harp Okulu'ndan atılanlara af

Meclis Milli Eğitim Komisyonu`ndan geçen öğrenci affı, ilk kez harp okullarından ve astsubay meslek yüksek okulundan atılanları da kapsama aldı. Harp Okulu'ndan atılanlar afla yarım kalan yükseköğrenimlerini tamamlamak üzere çeşitli üniversitelere yerleştirdi.



YÖK Genel Kurulu, Harp Okulları, Polis Akademisi ve GATA'dan atılıp öğrenci affına başvuran öğrencilerin geri dönüş başvurularını görüşmeye başladı. Öğrenci affından ilk kez yararlanacak bu okullarda toplam 1227 öğrenci yarım kalan yükseköğrenimlerini tamamlama hakkına kavuştu.



1995 sonrası için



YÖK Genel Kurulu, söz konusu öğrencilerin çeşitli üniversitelere yerleştirmesini bölüm bölüm yapmaya devam ediyor. Yasaya göre Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları'nda ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görürken, 7 Haziran 1995'ten sonra her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler yükseköğrenimlerini tamamlama hakkına sahip.



Eğitime uygun üniversite



Disiplinsizlik gerekçesi ile atılanları da kapsayan öğrenci affından yararlanmak isteyen öğrenciler YÖK'e başvuru yapmıştı. YÖK'de oluşturulan komisyon öğrencilerin durumlarını tek tek inceliyor. Öğrencinin eğitimine uygun bir üniversite belirleniyor ve YÖK Genel Kurulu'na teklif sunuluyor. Polis Akademisi'nden ilişiği kesilenler de aynı düzenlemeden faydalanıyor. Komiser yardımcısı statüsünde öğrenci yetiştiren 4 yıllık Polis Akademisi'nden ilişiği kesilen öğrenciler afla akademiye geri dönemese de sivil fakülte veya yüksekokullara yerleştirildi.



GATA'dan Ankara Tıp Fakültesi'ne



Askeri okullar ve Polis Akademisi'nden atılan öğrenciler, aftan faydalanıp normal üniversiteye devam edecek. Böylece Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin 2. sınıfından ilişiği kesilen bir öğrenci Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitimini tamamlayabilecek ve doktorluk yapabilecek.



Tüm partiler ortak önerge verdi



Meclis Milli Eğitim Komisyonu`ndan tüm partilerin ortak verdikleri önerge ile 7 Haziran 1995 tarihinden bu yana harp okullarından ve astsubay meslek yüksek okullarından atılanlara da af getirildi. Daha önce 1997 ve 2000 yıllarında getirilen af düzenlemelerinde sadece Gülhane Askeri Tıp Akademisi`nden atılanlar af kapsamına alınıyordu.



1997 ve 2000 yılındaki af düzenlemelerinde ayrıca, `yargıya intikal etmiş disiplin suçu nedeniyle ilişiği kesilenler hariç` ifadesi yer alıyordu. Böylece, asker af kapsamına bir sınırlama getiriyordu. Komisyondan geçen düzenlemede ise bu yönde bir şerh konulmadı. Yani yargıya intikal etmiş ve disiplin suçu nedeniyle bu okullardan atılanlar da af kapsamına alınmış oldu.



Askerin de talebi



Komisyonda verilen önerge ile `Türk Silahlı Kuvvetleri`ne bağlı eğitim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görürken, 07/06/1995 tarihinden bu kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadar her ne sebeple olursa olsun bu okullardan ilişiği kesilenler ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki aylık başvurusu süresi içerisinde ilişiği kesilenlerin, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde başvurmaları halinde, Yükseköğretim Kurulunca öğrenim görecekleri fakülte ve yüksekokulları belirlenir. Belirlenen yükseköğretim kurumlarınca intibakları yapılan öğrenciler de bu madde kapsamında diğer öğrenciler gibi yararlanırlar` hükmü getirilmişti. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarının bu tasarı kapsamında bulunmasının ve 1995 yılından itibaren başlatılmasının, askerin de talebi olduğu öğrenildi.

