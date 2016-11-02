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15 Temmuz Darbe Girişimi

Harp okullarına yeniden öğrenci alınacak

Eğitimin 2017'nin şubat ayında başlanacağı belirtildi

02 Kasım 2016 17:11

Harp okulları, darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının 676 sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) öğrenci alımına başlıyor. Eğitimin 2017'nin şubat ayında başlayacağı belirtildi. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Hava Harp Okulu'na diğer üniversitelerin 3.sınıfından yatay geçişle öğrenci alımı duyurusuna çok sayıda başvuru geldi. Hava Harp Okulu'nun, 2. sınıfına alınacak 200 öğrenci için 4000'in üzerinde başvuru yapıldığı bildirildi. Bakanlık, söz konusu başvurularla ilgili olarak mülakatların da sürdüğünü açıkladı. 

Askeri liseler ise, 669 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kapatılmıştı.

676 sayılı KHK'nın ilgili maddesi ne diyor?

676 sayılı KHK'nın 67 ve 68'inci maddelerine eklenen geçici maddeler şöyle:

"MADDE 67- 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

   'GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak temin faaliyeti ile harp okullarının birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilir. Harp okullarına geçişe ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir'

   MADDE 68- 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

'GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak temin faaliyeti ile astsubay meslek yüksek okullarının birinci sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilir. Astsubay meslek yüksek okullarına geçişe ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir'"

Ayrıntılar geliyor...

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