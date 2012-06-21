Harp Okulları’na biblo, tablo ve aile fişlemesi uyarısı

- Hülya Karabağlı

Ankara

Meclis Dilekçe Komisyonu, Harp Okulları’yla ilgili inceleme raporunu tamamladı. Komisyon, öğrencinin ailesinin giyim tarzı, dershane, biblo, tablo ve bardak çeşitleri tespitinin ayrımcılığa ilişkin toplumsal hassasiyetler dikkate alınarak gözden geçirilmesi istedi.

Askeri okullarda ayrımcılık ve mobbing iddialarını araştıran TBMM Dilekçe Komisyonu raporunu tamamladı. Komisyonun, hangi liseden geldiğine bakılmaksızın herkesin ‘Harbiyeli’ olabileceğine ilişkin değerlendirmesi, CHP’nin muhalefetine neden oldu. Komisyon üyesi Bursa Milletvekili Kemal Ekinci, “ Bu, imam hatip lisesi mezunlarının harp okullarına girmelerinin önünü açmaktır” gerekçesiyle muhalefet şerhi koydu. Ekinci, “ Ordunun kurumsal değişikliğine rıza göstermek bana yurttaş olarak ağır geliyor” dedi.

Askeri liselerin gerekliliği

Toplantıda, Alt komisyon Başkanı, AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın, askeri liselerde 4 öğrenciden 3'ünün sivil lise kaynaklı olduğunu bu durumun askeri liselerin gerekliliği noktasında yeniden bir değerlendirme düşüncesini ortaya çıkardığını söyledi. Komutanların, dilekçe sahiplerinin tek tek görüşlerinin yer aldığı raporda yer alan değerlendirme ve öneriler şöyle :

Biblo, bardak, kadeh, duvardaki tablo

Ayrımcılık ve mobbing iddialarına ilişkin bölümde şöyle denildi: Öğrenciler hakkında derlenen bazı bilgilerin, ilerleyen okul ve meslek hayatlarında potansiyelayrımcılık emareleri olarak değerlendirilebilecek kayıtlar olduğu düşünülmüştür. Öğrencilerin anne ve kız kardeşleri gibi aile fertlerinin giyim tarzlarına ilişkin yapılan değerlendirmeler, öğrencinin gittiği bir dershane veya etüt merkezini tercih nedenlerini irdelenmesi ve hatta yanına konulan bir soru işareti , ailesinin evindeki tablo, biblo, bardak ve kadeh çeşitlerinin tespiti gibi hususlar doğrudan bir ayrımcılık olarak nitelendirilmeyebilirse de gelecekteki öğrencilik ve meslek hayatında her zaman nesnel olmayan bir algıya vesile olabilecek kayıtlar olarak şahsi hal dosyasında kalacaktır. Bu gibi hususların mevzuat hükümleri ve ayrımcılığa iliştin toplumsal hassasiyetler dikkate alınarak gözden geçirilmesi gerekmektedir.