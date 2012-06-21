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Politika

Harp Okulları’na biblo, tablo ve aile fişlemesi uyarısı

TBMM Dilekçe Komisyonu Askeri okullarda ayrımcılık ve mobbing iddialarını araştırdı

21 Haziran 2012 21:17

- Hülya Karabağlı

 

Ankara

 

Meclis Dilekçe Komisyonu,  Harp Okulları’yla ilgili inceleme raporunu tamamladı. Komisyon, öğrencinin ailesinin giyim tarzı, dershane,  biblo, tablo ve bardak çeşitleri tespitinin ayrımcılığa ilişkin  toplumsal hassasiyetler  dikkate alınarak  gözden geçirilmesi istedi.

Askeri okullarda ayrımcılık ve mobbing iddialarını araştıran TBMM Dilekçe Komisyonu raporunu  tamamladı.  Komisyonun, hangi liseden geldiğine bakılmaksızın herkesin  ‘Harbiyeli’ olabileceğine ilişkin değerlendirmesi,  CHP’nin muhalefetine neden oldu. Komisyon üyesi Bursa Milletvekili  Kemal Ekinci, “ Bu, imam hatip  lisesi mezunlarının harp okullarına  girmelerinin önünü açmaktır” gerekçesiyle  muhalefet şerhi koydu.  Ekinci,  “ Ordunun kurumsal değişikliğine rıza göstermek bana yurttaş olarak ağır geliyor” dedi.

 

Askeri liselerin gerekliliği

 

Toplantıda, Alt komisyon Başkanı, AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın, askeri liselerde 4 öğrenciden 3'ünün sivil lise kaynaklı olduğunu bu durumun askeri liselerin gerekliliği noktasında yeniden bir değerlendirme düşüncesini ortaya çıkardığını söyledi.  Komutanların,   dilekçe sahiplerinin tek tek  görüşlerinin  yer aldığı  raporda yer alan değerlendirme ve öneriler şöyle :

 

Biblo, bardak, kadeh,  duvardaki tablo

 

Ayrımcılık ve mobbing iddialarına ilişkin bölümde şöyle denildi: Öğrenciler hakkında derlenen bazı bilgilerin, ilerleyen okul ve meslek hayatlarında potansiyelayrımcılık emareleri olarak değerlendirilebilecek kayıtlar olduğu düşünülmüştür.  Öğrencilerin anne ve kız kardeşleri gibi aile fertlerinin  giyim tarzlarına ilişkin yapılan değerlendirmeler, öğrencinin  gittiği bir dershane  veya etüt  merkezini  tercih nedenlerini irdelenmesi ve hatta yanına  konulan bir soru işareti , ailesinin  evindeki tablo,  biblo, bardak ve kadeh çeşitlerinin tespiti gibi hususlar doğrudan bir ayrımcılık olarak  nitelendirilmeyebilirse de  gelecekteki  öğrencilik  ve meslek hayatında her zaman  nesnel olmayan  bir algıya  vesile olabilecek kayıtlar olarak  şahsi hal dosyasında kalacaktır. Bu gibi hususların   mevzuat hükümleri  ve ayrımcılığa  iliştin toplumsal  hassasiyetler dikkate  alınarak  gözden geçirilmesi gerekmektedir.

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