Harp Akademileri'nin darbe duruşmasında salon karıştı

15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında, Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki eylemleri ve Harp Akademileri komutanının kaçırılmasına ilişkin 110'u tutuklu, 1'i firari 116 sanığın üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında sanıklar ile müştekiler arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmaya, 110'u tutuklu, 115 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başbakanlık avukatları, mağdur ve müştekilerin avukatları da hazır bulundu.

AKP milletvekilleri Halis Dalkılıç ve Hazan Turan da duruşmaya izleyici olarak katıldı. Tutuklu sanık Mustafa Bayram'ın savunma yapmasının ardından mahkeme başkanı duruşmaya yemek arası verdi. Duruşmaya ara verildiği sırada, müştekiler, sanığın uzun savunma yapmasına tepki göstererek "Yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" diye bağırdı.

Bu sırada sanık yakınları bazı sanıklar parmak sallayarak karşılık verdi. Şikâyetçiler ile sanık yakınlarının karşılıklı tartışarak birbirlerinin üzerine yürümesi üzerine salon bir anda karıştı. Araya giren jandarma ekipleri olaylar büyümeden salonu boşalttı.