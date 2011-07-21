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Politika

HARP AKADEMİLERİNDE MEZUNİYET TÖRENİ İSTANBUL (A.A)

21 Temmuz 2011 21:03

-HARP AKADEMİLERİNDE MEZUNİYET TÖRENİ İSTANBUL (A.A)- 21.07.2011 - Harp Akademileri Komutanlığı 2010-2011 eğitim ve öğretim yılı mezuniyet töreni, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Cumhurbaşkanı Gül, Harp Akademileri Komutanlığı Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'ne gelişinde, Harp Akademileri Komutanı Vekili Hava Korgeneral Nejat Bilgin tarafından askeri törenle karşılandı. Mezuniyet töreni, Cumhurbaşkanı Gül'ün 17.40'da merkezin Çok Amaçlı Salonu'ndaki yerini almasıyla başladı. Törene, TBMM Başkanı Çiçek ve Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve kuvvet komutanları da katılıyor.

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