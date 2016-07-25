Harp akademileri lojmanlarına operasyon; gözaltılar var

15 Temmuz darbe girişiminin ardından darbecileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Beşiktaş’taki Harp Akademileri Lojmanı'na operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Temmuz'da Harp Akademileri Komutanlığına yönelik çalışmada elde edilen bilgiler ışığında ikinci bir operasyon başlattı.

Operasyonda, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda bilgisayar, dijital doküman ve belgeye el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar, sivil polis araçlarıyla Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Çalışma çerçevesinde Harp Akademileri Komutanlığı ve lojmanlar bölümündeki aramaların sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Harp Akademileri Komutanlığında, 18 Temmuz'da yapılan aramaların ardından gözaltına alınan 15 subay tutuklanmıştı.