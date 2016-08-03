Harp Akademileri Lojmanı’nda gözaltına alınan 19 asker tutuklandı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Harp Akademileri Komutanlığı Lojmanları'nda yapılan aramadan sonra gözaltına alınan 24 askerden 19'u tutuklandı.

Habertürk’ten Veli Sarıboğa’nın haberine göre,15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul Cumuhriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Harp Akademileri Komutanlığı Lojmanları'nda yapılan aramadan sonra gözaltına alınan 24 askerden 19'u tutuklandı. 5 şüpheli asker ise adli kontrol uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan aralarında yüzbaşı ve teğmenlerin de bulunduğu 24 şüpheli asker tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 24 şüpheliden 19'u tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.