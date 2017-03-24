Harp Akademileri Komutanlığı'nda görevli albayın şüpheli ölümü

İstanbul'da Harp Akademileri Komutanlığı'nda görevli Albay Altan Yalçın (55) akademi lojmanlarında spor yaptıktan sonra girdiği banyoda yaşamını yitirdi. Şok geçirdiği için öldüğü değerlendirilen Albay Yalçın'ın ölümünün şüpheli bulunduğu ve kesin ölüm nedeninin Adli Tıp'taki otopsi sonucu kesinlik kazanacağı bildirildi.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, acı olay geçtiğimiz çarşamba günü Harp Akademisi lojmanlarında yaşandı. Bir çocuk babası Albay Altan Yalçın, spor salonunda uzun süre spor yaptıktan sonra lojmandaki evine döndü.

Spordan yorgun döndüğünü söyleyen Yalçın duşa girdi. Eşinden uzun süre ses alamayan Sibel Yalçın, banyo kapısını açınca eşini şoka girmiş halde buldu.

Hemen lojman doktoruna ve sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan Albay Yalçın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'Şüpheli ölüme' inceleme

Yalçın'ın bilinen bir hastalığının olmadığı ve herhangi bir ilaç kullanmadığı belirtildi. Polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçen olay nedeniyle Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekibi olayla ilgili inceleme başlattı.

Yalçın'ın cenazesinde herhangi bir yara veya darp izine rastlanmazken, kesin ölüm nedenin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirleneceği ifade edildi.