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15 Temmuz Darbe Girişimi

Harp Akademileri Komutanlığı'nda 40 öğrenci ve subay tutuklandı

4 şüpheli adli kontrol uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

20 Ağustos 2016 13:57

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Harp Akademileri Komutanlığı'nda gözaltına alınan 44 kurmay öğrenci yüzbaşı ve binbaşıdan 40'ı tutuklandı.

Harp Akademileri Komutanlığı'nda gözaltına alınan 44 kurmay öğrenci yüzbaşı ve binbaşı FETÖ üyeliği ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hâkimliği sorgusunun ardından Şüphelilerden 40'ı "FETÖ üyesi olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan tutuklandı.

4 şüpheli ise adli kontrol uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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