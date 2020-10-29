Harley-Davidson ilk elektrikli bisikletini üretecek

Dünya pazarında, daha çok ürettiği chopper tarzı motosikletleriyle tanınan Harley-Davidson, firma adını taşıyan ilk elektrikli bisikletini üretecek.



İlk motosikletlerini 1903 yılında piyasaya süren firma, aynı ismi taşıyan bisiklete gönderme yaparak "Serial 1" adını verecek. Bisikletin tasarımı, kahverengi sele, beyaz yanaklı lastikler ve siyah gövdeden oluşacak. Cycle Company şirketinin altında üretilecek olan bisiklet, Mart 2021’de satışa sunulacak.



Harley’in marka yöneticisi Aaron Frank, ‘’Serial 1 elektrikli bisikletlerimizin nasıl görünebileceğinin göstergesidir.” dedi. Ayrıca, The Verge’ye verdiği röportajda “Bisikletleri olabildiğince kolay hale getirmek için büyük adımlar atılıyor. Bu entegre bataryalı, ortadan monteli motor, entegre aydınlatma ve dahili fren hatları gibi temel özellikler içeriyor” diye açıkladı.