Haritalarla Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kiev ve Harkov'da çatışmalar

Kiev'e giden Rus birlikleri, Ukrayna, Rusya ve Belarus arasındaki Senkivka'dan sınırı geçerek Ukrayna'ya girdi.
İngiltere Savunma Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın kara kuvvetlerinin büyük kısmının hala Kiev'den 30 kilometre uzakta olduğunu söyledi.
Tanklar ve çoklu fırlatma roket sistemleri de dahil olmak üzere zırhlı birlikler, Ukrayna'nın güçlü savunmasıyla karşılaştıkları Çernihiv'e doğru ilerledi. Şehir, Rus birlikleri tarafından şiddetli bombardıman yaşasa da Ukrayna'nın elinde kaldı.
İkinci ve daha hızlı bir ilerleme, Dinyeper Nehri'nin batısında Çernobil üzerinden geldi. Kiev'in kuzeyi ve batısındaki geniş bir alanın kontrolünü ele geçirdi.
Doğu'dan saldırı
Ukrayna ordusu, Rus paraşütçülerin son günlerde ağır hava bombardımanıyla karşı karşıya kalan Harkov'a indiğini söyledi.
Bugün, şehrin belediye başkanı ağır bombardıman nedeniyle en az 21 kişiyi öldüğünü ve 100'den fazla kişinin yaraladığını söyledi.
Rus kuvvetleri ilk olarak Pazar günü Harkov'a girdi, ancak saldırı püskürtüldü.
Ukrayna birliklerinin sokak köşelerinde roketatarlı el bombaları ateşlediğini ve Rus birliklerinin yaya olarak zırhlı araçların arkasında hareket ettiğini gösteren görüntüler ortaya çıktı.
BBC, Rusya'nın batısındaki Belgorod'dan geçen askerlerin Donetsk çevresinde bombardımana devam ettiğini aktarıyor.
Donetsk ve Luhansk'ta Rusya'nın ilerlemesine yardımcı olabilecek yaklaşık 15 bin Rus destekli ayrılıkçı olduğu düşünülüyor. Ukrayna bu rakamın daha yüksek olduğunu düşünüyor.
Sumi çevresinde de çatışmalar devam ediyor.
Güneyden saldırı
Güneyde de askerler Kırım'dan Herson'a doğru hızlı bir şekilde ilerledi.
Rusya Savunma Bakanlığı Salı gecesi Herson'a giren Rus birliklerinin şehri Çarşamba sabahı ele geçirdiğini açıkladı.
Ukrayna'nın ana ticaret limanı Mariupol'ün belediye başkanı, Rus birliklerinin şehri kuşatmaya çalıştığı sırada ağır top atışları yaptığını söyledi.
Mariupol'dan doğuya yapılan bir ilerleme, Kırım ile Donetsk ve Luhansk'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların elindeki topraklar arasında bir kara köprüsü oluşturacak.
İşgal başlamadan önce, Rusya, Karadeniz ve Azak Denizi'ne, Ukrayna kıyılarına ana muharebe tankları, zırhlı araçlar ve personel konuşlandırma kapasitesine sahip çıkarma gemileri yerleştirdi.
Binlerce kişi sınırdan geçiyor
Birleşmiş Milletler'e göre işgal başladığından bu yana yaklaşık yarım milyondan fazla sivil Ukrayna'yı terk etti.
Avrupa Birliği, Rus işgali nedeniyle dört milyona kadar insanın ülkeden ayrılmaya çalışabileceğini tahmin ediyor.
Mülteciler, Polonya, Romanya, Slovakya, Macaristan ve Moldova gibi batıdaki komşu ülkelere geçiyor.