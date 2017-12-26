Hürriyet yazarı Savaş Özbey, 'Mercator Ölçeği'ne değinirek, dünya haritalarının çiziminin 'yalan' olduğunu iddia etti. Özbey, "Haritacılık, dünya üzerinde kalmış son ırkçı bilim olabilir mi?" diye sorarak, "Bu kadar büyük bir yalan, bütün dünyadan nasıl saklanır" ifadesini kullandı.

Özbey'in "Bugüne kadar gördüğünüz bütün haritalar yalan!" başlığıyla (26 Aralık 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Kolay anlatabilmek için sayıları yuvarladım: Türkiye’nin yüzölçümü yaklaşık 800 bin kilometrekare. Mısır bizden büyük: 1 milyon kilometrekare. Fransa ise daha küçük: 650 bin kilometrekare. Yani Mısır neredeyse Fransa’nın iki katı. Ama aç haritayı bak, Fransa’yla eşit çiziyorlar! Çiziyorlar diyorum çünkü üfürük. Astronot olsanız, dünyaya uzaydan baksanız gerçek bu değil.

Okulda, sınıfta, cep telefonunuzda, internette...

Bugüne kadar baktığınız, gördüğünüz bütün haritaların size yalan söylediğini biliyor muydunuz?

Gel bak daha ilginci var... İskandinavya’yı üç ülke paylaşıyor: İsveç, Norveç ve Finlandiya.

Yüzölçümleri 450 artı 400 artı 350 bin kilometrekare. Ne eder? Yaklaşık 1 milyon 200 bin kilometrekare.

Hindistan bunun üç misli. Aç cebinden haritalara bak, İskandinavya’dan daha küçük görünüyor.

Ne ABD haritalardaki kadar büyük...

Ne Güney Amerika o kadar küçük...

Rusya elbette geniş ülke ama onun üzerine büyüteç tutulmuş gibi...

Pakistan’a küçülteç!

Evde aklımı kaçırmak üzereyim.

Aklına/fikrine güvendiğim kim varsa arıyorum; ölçüyoruz biçiyoruz, hesap doğru çıkıyor.

Haritacılık, dünya üzerinde kalmış son ırkçı bilim olabilir mi? Ve bu kadar büyük bir yalan, bütün dünyadan nasıl saklanır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meşhur sözünü duymuşsunuzdur: “Dünya 5’ten büyüktür.”

Şaka gibi! Şu anda Afrika turunda.

Duraklarından biri Tunus. Yüzölçümü daha büyük olmasına rağmen haritaya bak; İngiltere’den daha küçük!

Bak sırasıyla Fransa, ABD, Rusya, İngiltere...

Yani bu dünya 5’ten kaç kat büyük?

TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası’nı aradım.

Hafta sonu olduğu için adamcağız makamında yok tabii.

Zarif insanlar, cebini istedim, verdiler.

Ama şube başkanı Alişan Çalcalı’nın da konudan haberi yok.

“O sizin cep telefonunuzdan kaynaklanıyordur” dedi.

Halbuki açmadığımız harita, Nuh Nebi’den kalma ilkokul atlası yok.

Hepsi aynı!

Forbes’in bilim-teknoloji yazarı Jennifer Hicks arkadaşım. Sordum, ona da ‘kal’ geldi.

Çarpıtıyorlar

Meğer Batılılar haritaları bilerek çarpıtıyorlarmış.

Ta 1596’da, denizcilere yardımcı olması için yapılan ‘Mercator ölçeği’ diye bir şey kullanıyorlarmış. O gün bugündür de değiştirmemişler.

Yani sırf onlar balinaların kökünü daha kolay kurutsunlar diye, biz Grönland’ı olduğundan altı kat büyük sanıyoruz.

Piri Reis Amerika’yı gösteren dünya haritasını 100 yıl önce yapmıştı.

Yahu açıp ona bakaydınız!