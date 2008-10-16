Harita skandalı

Almanya'nın Frankfurt kentinde resmi açılışı önceki gün yapılan 60. Frankfurt Kitap Fuarı'nda, K.Irak'taki bölgesel yönetim tarafından açılan standda bölücü harita asıldı.



Fuarda Türkiye standının bulunduğu katın altında, Kuzey Irak bölgesel yönetiminin standında asılan sözde Kürdistan haritasının, Türkiye'nin bazı illerini de içine aldığı dikkati çekti. Bunun üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, bu konuda başlatılan girişimlerin sürdürüldüğü bildirildi.



Stand yetkilileri Aso Haydari ve Kako Abit, "Bu haritanın ilginç bir öyküsü var. Bu harita, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamit'in (1876-1909) mührünü taşıyor. Yani zamanında Osmanlı İmparatorluğu, hazırladığı bu haritada Kürdistan'ın varlığını kabul ediyor. Haritada Osmanlı İmparatorluğu ile İran arasındaki ülke olarak, Kürdistan adı resmen geçiyor" dedi. Yetkililer, "Bu 1893'ten kalma bir harita. Haritanın Osmanlı arşivlerinde olması gerekiyor. Biz Saddam devrildikten sonra bulduk. Kürdistan, Osmanlı döneminde bile ülke olarak tanınıyordu" diye konuştu.



