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Spor

Haris Hajradinovic: Beşiktaş formasını giymek istiyorum

29 Haziran 2020 20:58

Kasımpaşa'da forma giyen Boşnak futbolcu Haris Hajradinovic, ülke basınına verdiği röportajda Beşiktaş'ta forma giymek istediğini söyledi.

Süper Lig'de takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonda takım bütçesini aşağı çekerek genç isimlere yönelecek olan Beşiktaş'la ilgili Kasımpaşalı Haris Hajradinovic'ten sürpriz bir açıklama geldi.

Sport1'e konuşan yetenekli futbolcu, "Zamanı geldiğinde, bir teklif varsa oturup konuşacağız. Bir gün Beşiktaş formasıyla oynamak istiyorum, ancak bir sonraki dönemde neler olacağını göreceğiz. Hiçbir şeyin imkânsız olmadığını söylemeliyim" ifadelerini kullandı.

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