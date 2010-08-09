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Dünya

'Hariri'yi İsrail öldürdü'

Hizbullah Lideri Hassan Nasrallah’ın 2005’te öldürülen Lübnan eski başbakanı Refik Hariri suikastının arkasında İsrail’in olduğunu gösteren deliller açıklayaca&

09 Ağustos 2010 03:00

T24- Filistin haber ajansı Ma’an, Hizbullah Lideri Hassan Nasrallah’ın 2005’te öldürülen Lübnan eski başbakanı Refik Hariri suikastının arkasında İsrail’in olduğunu gösteren deliller açıklayacağını duyurdu.


Lübnan’ın mevcut başbakanı Saad Hariri’nin babası Refik Hariri’ye düzenlenen suikastın arkasında Suriye’nin olduğu iddialarını Şam yönetimi ısrarla yalanlıyor. Hizbullah Lideri Nasrallah geçen ay, Birleşmiş Milletler tarafından, suikastı aydınlatmak için 2007’de kurulan mahkemenin bazı Hizbullah üyelerini suçlayacağını öğrendiğini söylemişti. Hizbullah sözcüsü İbrahim Musavi, dün demeç verdiği Ma’an haber ajansına, Hizbullah liderinin bugün yapılacak basın toplantısında, Hariri suikastının arkasında İsrail olduğuna dair “deprem yaratacak” bilgiler açıklayacağını söyledi. Açıklamanın, BM’nin suikastla ilgili Hizbullah’ı suçlayacağı haberlerinin ardından gelmesi dikkat çekti. Geçen ay Lübnan gazetesi El Akbar, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın, “Mahkemenin daha önce Suriye’yi suçladığını, şimdi aynı şeyi Hizbullah’a yapmaya çalıştığını, bunun Lübnan’ın yok olmasına yol açacağını” söylediğini yazmıştı.

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