Hariri suikastı şüphelesi bir kişi tutuklandı

Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'ye düzenlenen suikastle ilgili bir şüphelinin, Dubai'de tutuklandığı bildirildi. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir Arap diplomat, suikast davasına bakan BM komisyonu tarafından şüpheli olarak tanımlanan ve Suriye istihbarat servisinin bir yetkilisi olduğu belirtilen Muhammed Zuhayir Sıddık'ın tutuklandığını söyledi.



Sıddık daha önce komisyon tarafından tanık olarak dinlenmiş ve komisyona kanıtlar sunmuş, ancak verdiği bilgiler daha sonra asılsız çıkmış ve BM komisyonu tutuklanmasını tavsiye etmişti.



Arap diplomat, Suriye'nin Sıddık'ın kendilerine iade edilmesini istediğini belirtti.

