Hariri ailesiyle birlikte Paris’e ulaştı

İstanbul, 18 Kasım (DHA) – Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine, ailesiyle birlikte Fransa’ya ulaştı.

Macron bugün Elysee Sarayında Hariri ve ailesiyle öğle yemeği yiyecek.

4 Kasım’da Suudi Arabistan ziyareti esnasında görevinden istifa eden Hariri’nin Paris ziyaretinin ne kadar süreceği hakkında bir açıklama yapılmadı.

Hariri Suudi Arabistan\'da bir televizyon kanalında canlı yayında hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek istifa etmişti. Hariri’nin Suudi Arabistan tarafından alıkonulduğu iddiaları ise İran’la Suudi Arabistan arasında gerginliğe sebep oldu.