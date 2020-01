Harika çocuklar, Roma’dan çifte birincilikle döndü

BURSA, (DHA)- BURSA\'daki sanat merkezinde piyano eğitimi alan Arya Su Gülenç (7) ve Mert Hakan Şeker (11), İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Uluslararası Müzik Yarışması ‘Rome Grand Prize Virtuoso’da jüriden tam puan alarak çifte birincilik elde etti.

Bursa AkademiX Güzel Sanatlar Merkezi’nde Elena Çekiç’ten ileri seviye piyano eğitimi alan genç yetenekler, 8-10 Kasım tarihlerinde Roma’da düzenlenen yarışmada jüri tam puanını elde etmeyi başardı. Mert Hakan Şeker \'1. E. Grieg Papillon op.48 2. F. Mendelssohn Songs without Words op 102 no 4 g minör\' repertuvarıyla yarışırken, Arya Su Gülenç ise \'1. J.S. Bach Little prelude c minor 2. H. Lemoine Etude op 37 no 23 3. F. Burgmuller Arabesque 4. D. Kabalevsky Kavaleriyskaya\' repertuarıyla yarışmaya katıldı.

185 yarışmacının katıldığı organizasyonda birinci olan Arya Su Gülenç ve Mert Hakan Şeker, ödüllerini 19 Aralık 2017’de Roma’nın ünlü salonu Auditorium Parco Della Musica Teatro Studio Rome konser salonunda gerçekleştirecek törende alacak.

Fransa ve Bulgaristan’da elde ettiği derecelerine İtalya’dan aldığı birinciliği de ekleyen Arya Su Gülenç, “Çok mutluyum. Henüz yedi yaşındayım. Elena öğretmenimle çok güzel çalışıyoruz. O mükemmel bir öğretmen. Gelecekte İdil Biret, Gülsin Onay, Fazıl Say gibi adımdan söz ettirmek istiyorum” dedi.

İspanya, İsveç, Almanya ve Bulgaristan’da edindiği derecelerin ardından İtalya’da da derece elde etmeyi başaran Mert Hakan Şeker de Kültür ve Turizm Eski Bakanı Nabi Avcı’nın çalışmalarını başlattığı ‘Harika Çocuklar Yasası’nın esin kaynağı olmuştu. Mert Hakan Şeker, “Her şey mükemmel gidiyor. Çok mutluyum. Başarılar ve alkışlar devam ettikçe daha çok motive oluyorum. Ama asıl başarının gelecekte en iyiler arasında yer almak olduğunun da farkındayım” dedi.

Piyano öğretmeni Elena Çekiç, “Öğrencilerimi kutluyorum. Türkiye’de çok yetenekli çocuklar var. Onlarla çalışmaktan mutluyum. Programlı ve disiplinli çalışmayla birçok başarılı sonuç alıyorlar. Daha da iyi olacaklar\" dedi.

Genç yeteneklerin müzik direktörü Rüstem Avcı da bu dereceleri çok önemsediklerini belirterek, \"Bu çocuklar çok özel yetenekler. Asıl önemli olan, bizim ileri seviyede piyano eğitimiyle iyi bir seviyeye taşıdığımız çocukların, eğitimlerine uluslararası bilinir konservatuarlarda devam etmeleri, dünya çapında hocalarla kariyer hedeflerine ulaşmalarıdır. Bu kapsamda ‘Harika Çocuklar Yasası’nın yeniden işlevsel hale getirilmesini çok önemsiyorum. Bu çocukların devlet desteğini arkalarında hissetmeleri başarılarını katlayacaktır. Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş\'un bu dereceleri önemsediğini biliyoruz. Gerek hükümetin, gerekse Bakan Kurtulmuş’un ‘Harika Çocuklar Yasası’nın yeniden işlevsel kılınması konusunda da hassasiyetlerini beklemekteyiz. Kültür, sanat, bilim ve teknoloji dehaları yetiştirebilmemiz, bu alanlarda dünyayı yakalayabilmemiz devletin samimi desteği ile mümkün olabilecektir\" dedi.



FOTOĞRAFLI