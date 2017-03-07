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Harika Avcı’nın neden gözaltına alındığı belli oldu

Avcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı

07 Mart 2017 00:29

Şarkıcı Harika Avcı, şoförünü dövdürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

2016 yılında şoförünü tehdit edip dövdürdüğü iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Avcı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 

Geçtiğimiz yıl şoförü Emre Ekinci’yi tehdit ettiği ve dövdürdüğü iddia edilen Avcı, önceki gün İzmir’e geldi. 5 yıldızlı bir otele giriş yapan Avcı’nın bilgileri, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kayıt sistemine düştü. Sistemde Avcı hakkında İstanbul’daki bir mahkeme tarafından yakalama kararı çıkartıldığı bilgisi çıkınca polis düğmeye bastı.

Otele giden ekipler, sabaha karşı 05.30’da Harika Avcı’nın kapısını çaldı. Yeni Asır’ın haberine göre, karşısında polisleri görünce şaşıran Avcı gözaltına alındı. Alsancak Devlet Hastanesi’nde alınan sağlık raporunun ardından karakola götürülen Harika Avcı, buradan nöbetçi mahkemeye sevk edildi. İfadesi alınan Avcı, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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