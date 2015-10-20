Harika Avcı: Bir kadının eli elime değdiği takdirde öldürürüm!

"Bana çok âşık olan kadın var" diyen Harika Avcı, herhangi bir kadınla ilişki yaşayıp yaşamadığına ilişkin soruya, "Benim masajımı bile yapan masördür. Bir kadının eli elime değdiği takdirde öldürürüm. Asla!" dedi.

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan 20 Ekim Harika Avcı'nın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Peki, hangi noktada İbrahim Bey’den şiddet görmeye başladınız?

- Abimle yaşadığım olaylar sırasında kendi avukatım beni üçkâğıda getirdi. Psikolojim kötüydü. Avukatım bir gün geldi, Türk kahvesi içtik. Sonrasını hatırlamıyorum. Davayla ilgili altlı üstlü kâğıtlar vardı. Bir şeyler imzalattı. Meğer her şeyi almış elimden.

Nasıl anlamadınız?

- Benim kadar zeki bir insan anlamadı. Abla-kardeş gibi ilişki kurdu benimle. Zaten bu avukatın ilk olayı da ben değilmişim. Dolandırdığı başka kişiler de varmış ve onlar da ortaya çıktı. İşte İbrahim de beni dolandıran kadına karşı bütün malvarlığımı almak için şahlanmaya çalıştı. Ama maalesef yapamadığı için kötü alışkanlıklara bulaştı. Ondan sonra da bana zarar vermeye başladı. Elimden telefonları, bilgisayarları aldı. Hiçbir şekilde iletişim kuramadım.

Bu dönemde mi şiddet başladı?

- Evet, İbrahim madde kullanmaya başladıktan sonra. Onu da hâlâ suçlamıyorum. Önceden böyle değildi. Ailesi de kötü bir aile değil.

Hangi noktada “dur” dediniz?

- Bir gün sabaha karşı saat 03.00’te şakağıma silahı dayayıp beni uyandırdı. Aslında çok güçlü bir kadınım. Elinden silahı aldım. Duvara yapışıp kaldı. İnanamadı. Bir elimle silahı ona doğrulttum, diğer elimdeki telefonla 155’i aradım.

O noktaya kadar neden sessiz kaldınız?

- Rezil olmak istemedim.

“Kadın kadının kurdu” derler ya... Kadınlardan çok çektiniz mi?

- Onu bilmem ama bana çok âşık olan kadın var.

Peki hiç öyle bir ilişki yaşadınız mı?

- Ne diyorsun sen ya? Benim masajımı bile yapan masördür. Bir kadının eli elime değdiği takdirde öldürürüm. Asla!

Şimdi hayatınızda biri var mı?

- Yalnızım, hem de uzun zamandır.

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