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Yaşam

Harf devriminden sonra bir ilk; İstanbul'daki yönlendirme tabelalarına Arapça da eklendi

Suriyeliler tabelalardaki Arapça'nın hatalı olduğunu öne sürdü

15 Temmuz 2016 12:56

400 bin Suriyeli'nin yaşadığı İstanbul'daki yol ve yön tabelalarında belediye, yer isimlerini Arapça da yazmaya başladı. 1928'deki harf devriminden beri resmi tabelalarda ilk kez Arap harfleri yer alıyor.

Posta'da yer alan habere göre; Metrodaki duyuru ekranlarında Arapça haberlere yer veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu kez tabelalar için adım attı. Topkapı'daki yönlendirme tabelaları değiştirildi. Yerlerine Türkçe-Arapça olanlar asıldı. Fatih'te Millet Caddesi'nden Zeytinburnu'na kadar uzanan hatta, tramvay ve metrobüs yönlendirme tabelaları Arapça olarak yenilendi.

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İBB yetkilileri, uygulamanın kısa süre önce başladığını, pilot bölge olarak da Topkapı'nın seçildiğini kaydetti. Yakında tüm İstanbul'daki yönlendirme tabelaları Arapça olacak. Bu arada, Suriyeliler tabelalardaki Arapça'nın hatalı olduğunu öne sürdü.

 

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