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Kültür-Sanat

Haremin kapıları Aspendos'ta açılıyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği Harem Balesi, Aspendos Antik Tiyatro'da yerli ve yabancı izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

15 Eylül 2008 03:00

22 Eylül ve 9 Ekim'de gerçekleştirilecek iki temsille seyircilerin beğenisine sunulacak Harem Balesi, Aspendos Antik Tiyatro'nun tadilat dönemine girmeden önce sahnelenecek son eser
olması bakımından önem taşıyor.Ayrıca iki temsilden sağlanacak gelirle Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin bale bölümüne point (özel bale ayakkabısı) alınması planlanıyor.

Fırat'a Ağıt, Çalıkuşu gibi geleneksel Türk müziği balesi eserlerinin koreografilerini hazırlayan Merih Çimenciler'in, Osmanlı İmparatorluğu'nun 700. yıl kutlamaları nedeniyle reji ve koreografisini üstlendiği Harem Balesi, Osmanlı ulusal müziğini, çağdaş bale yorumuyla birleştiriyor.

Ankara, İstanbul (Topkapı Sarayı) ve Mersin'de sahnelenen Harem Balesi'nde, Dede Efendi'den parçalar seslendiriliyor. Eserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarından Dinçer Sümer'in Harem için bestelediği özel müzik de yer alıyor.

Harem Balesi gösterisinin konusunu, Osmanlı sarayındaki iktidar mücadelesi ve savaşan güçlerin eylemleriyle yazgıları belirlenen genç kadınların, yaşadığı Harem'deki entrikalar oluşturuyor.

Harem Balesi'nin dekor ve kostüm tasarımını Alexandre Vassiliev, dekor ve kostüm uygulamasını ise Çağda Çitkaya üstleniyor.

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