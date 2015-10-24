T24 LogoT24 Logo
Gündem

Harem üş-Şerif 7/24 kameralarla izlenecek

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Müslümanların Harem üş-Şerif'te dua edebilmeleri konusunda güvence verdiğini söyledi

24 Ekim 2015 20:02

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Harem üş-Şerif'in 7/24 kameralarla izlenmesine ikna olduğunu açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Kerry, Netanyahu'nun ayrıca, İsrail'in Harem üş-Şerif'te Müslimanların dua edebileceğine, gayrimüslimlerin ise sadece ziyaret edebileceğine dair güvence verdiğini belirtti.

Kerry-Abbas görüşmesinde Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeler, artan şiddet olayları ve İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri ele alındı.

Harem-üş Şerif'in himaye hakkını elinde bulunduran Ürdün Kralı Abdullah ile Amman'da bir araya gelen Kerry, buradaki temasları kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da görüşmüştü.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Radine, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Kerry'den İsrail tarafı ile ilgili gerçekleştirmeye çalıştığı bazı adımları dinleyen Abbas, Kudüs, mukaddes eşyalar ve yasal konumunun korunması ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının durdurulmasının İsrail tarafının atması gereken öncelikli adım olduğunu dile getirdi" dedi.

Yahudilerin Tapınak Dağı dediği Haram-üş Şerif, Yahudiliğin en kutsal yeri. İslam dinindeki en kutsal kabul edilen üçüncü ibadet yeri olan Mescid'i Aksa da Harem-üş Şerif'te yer alıyor.

 

ETİKETLER

harem üş şerifmüslümanislamiyetyahudimescid i aksakerryisrail

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24