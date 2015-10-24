Harem üş-Şerif 7/24 kameralarla izlenecek

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Harem üş-Şerif'in 7/24 kameralarla izlenmesine ikna olduğunu açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Kerry, Netanyahu'nun ayrıca, İsrail'in Harem üş-Şerif'te Müslimanların dua edebileceğine, gayrimüslimlerin ise sadece ziyaret edebileceğine dair güvence verdiğini belirtti.

Kerry-Abbas görüşmesinde Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeler, artan şiddet olayları ve İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri ele alındı.

Harem-üş Şerif'in himaye hakkını elinde bulunduran Ürdün Kralı Abdullah ile Amman'da bir araya gelen Kerry, buradaki temasları kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da görüşmüştü.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Radine, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Kerry'den İsrail tarafı ile ilgili gerçekleştirmeye çalıştığı bazı adımları dinleyen Abbas, Kudüs, mukaddes eşyalar ve yasal konumunun korunması ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının durdurulmasının İsrail tarafının atması gereken öncelikli adım olduğunu dile getirdi" dedi.

Yahudilerin Tapınak Dağı dediği Haram-üş Şerif, Yahudiliğin en kutsal yeri. İslam dinindeki en kutsal kabul edilen üçüncü ibadet yeri olan Mescid'i Aksa da Harem-üş Şerif'te yer alıyor.