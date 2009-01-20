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Yaşam

Harem Otogarı'nda çatı çöktü: 4 yaralı

Harem Otogarı'nda bir perondaki çatının çökmesi sonucu biri kadın 4 kişi yaralandı

20 Ocak 2009 02:00

Harem Otogarı'nda bir perondaki çatının çökmesi sonucu biri kadın 4 kişi yaralandı. 

Üsküdar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı işçilerin çalışma yaptığı sırada yazıhanelerin çatısı çöktü. 12 ve 13 numaralı yazıhanelerin çatısında meydana gelen çökme neticesinde bilet almak için terminale gelen bir kadın ile servis sürücüsü ve 2 işçi yaralandı.

Metal çerçeve ile beton bloklara bağlı bulunan çatı, su izolasyonu yapan işçilerin çalışması sırasında büyük bir gürültü ile çöktü. Bu sırada çatı altında bulunan servis şoförü Aslan Keleş (55) ile bilet almak için gelen Miyeser Akbulut(34) ve çatı işçileri Turan Uçar (36) ve Halil Akbal (46) hafif yaralandı.

Esnafın ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sundurmanın altında kalan yaralıları kısa süren çalışma ile kurtardı. Ambulans ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi. Otogar esnafı, uzun yıllardın kullanılan otogarın son yıllarda taşınması konusunda çıkan tartışmalarla bir belirsizlik baş gösterdiğini bu nedenle bakımsız kaldığını ileri sürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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