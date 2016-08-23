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Çevre

Harem Otagarı'na yapılacağı iddia edilen dönme dolap hakkında uzmanlar ne diyor?

İstanbul Eye'ın Avrupa'nın en büyüğü olacağı ileri sürüldü

23 Ağustos 2016 09:50

Üsküdar’daki Harem Otogarı’nın yerine yapılması planlandığı iddia edilen dev dönme dolap, siluet tartışmasını tekrar gündeme getirdi. Avrupa’nın 135 metre ile en yüksek dönme dolabını geride bırakacak 165 metrelik ‘İstanbul Eye’ için uzmanlar değerlendirmelerde bulundu. 

Habertürk'ten Nagehan Alan'ın haberine göre, bir süredir Üsküdar Harem Otogarı’nın kaldırılacağı konuşuluyordu. Fakat yerine ne yapılacağı konusunda belirsizlik vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB ) Harem Otogarı yerine London Eye gibi bir dönme dolap yapacağı söylentisi bir siluet tartışmasını daha başlattı. Konu hakkında kendilerine ulaştığımız İBB yetkilileri açıklama yapmazken, kulislerde projenin onaylandığı konuşuluyor. Üsküdar Belediyesi ise henüz kendilerine proje ile ilgili bir bilgi gelmediğini söylüyor. Peki Avrupa’nın 135 metre ile en yüksek dönme dolabını geride bırakacak 165 metrelik ‘İstanbul Eye’ için uzmanlar ne diyor? Siluetin bozulmaması için hangi alternatif yerleri öneriyor? İşte uzmanların o görüşleri...

 

"Filoların yeri uygun"

 

Mimar Mühendis Ahmet Vefik Alp: Anadolu yakası üvey evlat. Buraya iyileştirme gerekiyor. Dünyanın en güzel yerleri; Boğaz’ın girişi Kız Kulesi, karşıda Haliç ve tarihi yarımadanın silueti arkada Selimiye Cami, tarihi Haydarpaşa Lisesi, İngiliz Mezarlığı, Haydarpaşa Garı... Bunlar muhteşem yapılar. Harem Otogarı ile gümrük ve konteyner limanı, filolar, vinçler, bir çirkinlikler dizisi. Bunların hepsi temizlenmeli. Bu siluete engel konuşlanacak bir büyük dönme dolap projesi yukarıda saydığım tarihi silueti bozmayacak konum ve ölçekte tasarlanmalıdır. Bu yapıların her biri İstanbul simgesi. Silueti perdelememeli. Bunun için ise önerim Haydarpaşa GATA Askeri Hastanesi’nin altında filoların bulunduğu yer en uygun yer, siluete zarar vermez. Harem Otogarı’na konuşlanırsa Selimiye Camii kapanacak. Önerim filoların olduğu Kadıköy tarafı.

 

"Gerekli bir proje değil"

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası-Akif Burak Atlar: Bir kente ilgiyi artırmak, o kente bir simge kazandırmak için bu tip cazibe merkezleri düşünülebilir. Ancak söz konusu kent İstanbul ise iki kere düşünmek gerekir. İstanbul’un tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ve birçok değerli simgesi var. Londra’daki bir yapının taklidini İstanbul için, üstelik tarihi kent siluetini doğrudan olumsuz yönde etkileyecek bir bölge olan Harem kıyısı için düşünmek doğru değil. Ben şu an projenin gerekliliğini sorgular durumdayım ve gerekli olduğunu da düşünmüyorum.

 

"Hareme değil, lunaparka"

 

Mimar Mücella Yapıcı: Her türlü kararın çok dikkatli alınması lazım. İstanbul’a akıldaki her proje nakşedilemez. İstanbul ipek bir kumaştır, her tarafına teğeller atılamaz. Karşıda tarihi yarımada var. Kız Kulesi’yle birlikte en güzel siluetinden bahsediyorsunuz kentin. Pera, Galata karşıda, Üsküdar ile birlikte. Olamaz öyle bir şey. Olimpiyatlarda Haydarpaşa Garı’na 70 bin kişilik stat yapmayı düşünmüşlerdi. Bunlar proje değil. Kâbus. Yeri Harem değil bunun, lunapak.

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