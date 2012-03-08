'Harem' balesi Sivaslı sanatseverlerle buluşuyor

T24 - Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün, opera-bale sanatını tanıtmak ve sevdirmek adına başlattığı proje kapsamında Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) kardeş il ilan edilen Sivas’a “Harem” balesiyle konuk oluyor.

Türk tarih ve kültürüne bale çalışmalarına yaptığı katkılarla tanınan Devlet Sanatçısı Merih Çimenciler’in reji ve koreografisiyle sahnelenecek olan eser, 13 Mart 2012 saat 20.00’de Sivas Devlet Tiyatrosu, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.



Klasik Türk Müziği eşliğinde icra edilen ilk Türk eseri



Osmanlı’nın 700. yılı için yapılan özel bir eser olan Harem balesi, sahnelendiği ilk günden bu yana Türkiye ve yurt dışında pek çok başarıya imza attı. TRT ile Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından oluşan orkestranın görev aldığı eserde, “Dök Zülfünü Meydana Gel”, “Nihavent Longa”, “Gelse O Şuh Meclise”, “Naz u Tegafül Eylese”, “Vücud İkliminin Sultanı Sensin”, “Yine Bir Gülnihal”, “Gel Gidelim Göksu’ya”, “Suzidil Saz Semaisi” gibi Osmanlı usul müziğinin örnekleri sunuluyor.



Kösem Sultan’ın iktidar hırsı



Yazgıları ve kaderleri belirlenen cariyelerin hayatları, haremde yaşanan entrikalar ve Kösem Sultan’ın oğlunu gözden çıkarabilecek kadar kuvvetli iktidar mücadelesi anlatılmaktadır.



14 yıldır kapalı gişe oynayan bale eseri birçok ilklere imza attı



Topkapı Sarayı’nın Bab-ı Hümayun Kapısı’nda (Saltanat Kapısı), Dolmabahçe Sarayı’nın 150. yıl kutlamaları çerçevesinde, Sait Halim Paşa’nın Yalısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen ilk ve tek bale gösterisi olma özelliğini taşıyan “Harem”, Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, Bodrum Uluslararası Bale Festivali ve Marmaris Uluslararası Bale Festivali’nde de yer aldı. Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan eser, Başbakanlık himayesinde Türkiye’yi yurtdışında temsil etmek amacıyla Shanghai’da gerçekleşen Expo 2010 Dünya Fuarı’nda, 2500 kişinin üzerinde seyirciye ulaşılmış, Almanya Dortmund Opernhaus tarihinde ilk kez bir Türk eserini repertuarına alıp, sezon açılış temsilini söz konusu bale ile gerçekleştirdi.

Dekor ve kostümü Mimar Sinan’ı tez olarak hazırlayan Alexander Vasilliev’e, ışık düzeni Tahsin Çetin’e ait eserde; Padişah rolünde Oliver Spence, Gülbeden rolünde Arzu Kıran, Kösem Sultan rolünde Selin Sezer, Çeşmi Dil rolünde Mine İzgi Örsçekiç, Kemal rolünde Eren Keleş, Ressam rolünde Kadir Okurer, Harem Ağası rolünde Hakan Odabaşı, Baş Cariye rolünde Ezgi Korkmaz seyirci ile buluşacak.