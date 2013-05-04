T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Harem açıklarında iki yolcu teknesi çarpıştı

İstanbul'da Cumartesi sabahı etkili olan yoğun sis, Şehir Hatları'nın tüm seferlerinin iptal edilmesine neden oldu

04 Mayıs 2013 15:22

Kadıköy-Eminönü seferini yapan Şehir Hatları vapuru, adalar seferi yapan bir gezi motoru ile çarpıştı. Kazada 3 yolcu hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Kalamış isimli Kadıköy - Eminönü seferini yapan Şehir Hatları vapuru ile Kabataş - Adalar seferi yapan Dentur'a ait Erdem Karadeniz isimli gezi motoru, Haydarpaşa açıklarında yoğun sis nedeniyle çarpıştı.

Haydarpaşa mendireği ucunda yaşanan olayda gemilerin güvertesinde hafif çapta maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında Erdem Karadeniz isimli teknede bulunan 3 yolcu da hafif şekilde yaralandı. Paniğe neden olan kazada yaralanan 3 kişi, Kıyı Emniyeti'ne ait kurtarma teknesi ile Harem İskelesi'ne getirildi. Yaralılar, burada ambulanslara bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

 

İstanbul'da yoğun sis

 

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Boğazda öğle saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle, Şehit Hatları vapur seferleri, İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy-Bostancı deniz otobüsü ve Sirkeci-Harem/Harem Sirkeci araba vapuru seferleri yapılamıyor.

İstanbul Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine de kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, saat 13.30'dan itibaren boğazdaki sisin etkisini kaybedeceğini bildirdi.

ETİKETLER

istanbulsisgemivapurkazaşehirhatları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24