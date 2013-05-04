Harem açıklarında iki yolcu teknesi çarpıştı

Kadıköy-Eminönü seferini yapan Şehir Hatları vapuru, adalar seferi yapan bir gezi motoru ile çarpıştı. Kazada 3 yolcu hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Kalamış isimli Kadıköy - Eminönü seferini yapan Şehir Hatları vapuru ile Kabataş - Adalar seferi yapan Dentur'a ait Erdem Karadeniz isimli gezi motoru, Haydarpaşa açıklarında yoğun sis nedeniyle çarpıştı.

Haydarpaşa mendireği ucunda yaşanan olayda gemilerin güvertesinde hafif çapta maddi hasar meydana geldi. Olay sırasında Erdem Karadeniz isimli teknede bulunan 3 yolcu da hafif şekilde yaralandı. Paniğe neden olan kazada yaralanan 3 kişi, Kıyı Emniyeti'ne ait kurtarma teknesi ile Harem İskelesi'ne getirildi. Yaralılar, burada ambulanslara bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da yoğun sis

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Boğazda öğle saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle, Şehit Hatları vapur seferleri, İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy-Bostancı deniz otobüsü ve Sirkeci-Harem/Harem Sirkeci araba vapuru seferleri yapılamıyor.

İstanbul Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine de kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, saat 13.30'dan itibaren boğazdaki sisin etkisini kaybedeceğini bildirdi.