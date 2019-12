Hareketsizlik varisi tetikliyor

Testisteki varis babalığı engelleyebilir!

Prof. Dr. Süngün yaptığı açıklamada, hareketsizliğin, varisi tetikleyen en büyük etken olduğunu, özellikle kadınların fazla oturmaması ve ayakta kalmaması gerektiğini söyledi.Türkiye'de her 4 kadından birinde varis olduğunu ifade eden Prof. Dr. Süngün, "Hormonal etkenlerin yanında, gebelikler ve uzun süre kullanılan doğum kontrol ilaçları kadınlarda varise neden oluyor. Varisle uğraşmak isteyemeyen kadınların oturmak yerine hareket etmesi gerekli" dedi.Varisin, toplardamarların genişlemesiyle oluştuğunu bildiren Prof. Dr. Süngün, şöyle devam etti:"Genellikle vücudun en fazla basınç altında kalan bölgesi olan bacakların alt kısımlarında görülen varis, yalnızca estetik açıdan değil, sağlık açısından da önlem almayı gerektirir.Bu durum, damarların deri yüzeyinde görünür hale gelip morarması ile kendini gösterir. Ayak bileklerinde şişlikler oluşabilir. Uzun süre ayakta kalındığında bacaklarda ağrı ve karıncalanma hissedilir.Varis tedavi edilmezse ciltte çeşitli ödemlere sebep olabilir. İlerleyen varis kan dolaşımında da önemli problemlere yol açabilir. Varislerin ilerlemesine engel olmak için fark edildiğinde bir uzmana gidilmesi gerekir."Prof. Dr. Mutasim Süngün, ailesel yatkınlığın, ayakta fazla kalmanın ve hareketsiz uzun süreli oturmayı gerektiren işlerin varise neden olabileceğini belirtti.Bunun yanında şişmanlık ve yaşlılığın da risk faktörleri arasında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Süngün, "Hamilelik sırasında aşırı kilo alımı ve hormonal değişiklikler de varisin oluşmasında etkilidir. Kadınlarda daha sık rastlanmasının nedeni ise hormonal etkenlerin yanında, gebelikler ve uzun süre kullanılan doğum kontrol ilaçlarıdır" diye konuştu.Özellikle uzun süre ayakta durmayı ya da oturmayı gerektiren işlerde çalışan kadınların fırsat buldukları her an ayaklarını yukarı kaldırarak kan dolaşımlarını rahatlatmaları gerektiğini anımsatan Prof. Dr. Süngün, şunları kaydetti:"Eğer bunları yapamıyorlarsa en azından aralıklı zamanlarda ayaklarını ileri-geri hareket ettirerek baldır kaslarını çalıştırmaları gerekir. Özellikle yürüyüş ve yüzme gibi sporlar, varislerin gelişimini önlemede önemli bir role sahiptir. Her fırsatta bacaklarınızı kalp seviyesinin üzerinde olacak şekilde uzatıp dinlenmeye gayret edin.Uzun süre hareketsiz oturmaktan ve ayakta kalmaktan kaçının. Düzenli olarak egzersiz yapılmalı, kilo almamaya dikkat edilmeli, sigara ve alkol tüketimi azaltılmalı. Kısaca, mümkün olduğunca hareketli bir yaşam tarzını benimseyin.Diğer taraftan, çok sıcak suyla banyo yapmak da varislerin ilerlemesini hızlandırır. Bu nedenle kaplıca, sauna gibi sıcak ortamlardan uzak durmak, sıcak kum ve güneşte fazla kalmamak gerekir. Bunların yanı sıra dar pantolonlar da varisi tetikler."