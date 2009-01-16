Hareketsizlik sırtı ağrıtıyor

Ağrıyınca ne yapmalı?

Alışkanlıklarınızı değiştirin

Kronik ağrıların çaresi nedir?

Oturuş şeklinizi değiştirin

Rastgele yük taşımayın

Sırt ağrılarının en önemli sebebi hareketsizlik. Bu da, belkemiğini destekleyen adaleleri tembelleştirip duruş bozukluğuna ve kasılmalara sebep oluyor. Sürekli oturmak omurları olumsuz etkiliyor. Çünkü omurlar arasındaki tamponlar sadece düzenli kasılma ve gevşeme sayesinde doku sıvısıyla besleniyor ve bunun için de hareket etmek gerekiyor. Yanlış kaldırma hareketleri veya stres, korku gibi etkenler de ağrılara yol açabiliyor.Ağrıyı hiçbir zaman inkâr etmeyin. İyileşmenin yollarını arayın. Örneğin sıcak, kan dolaşımını desteklediği için ağrılara iyi gelir. Biberiye esanslı sıcak bir banyo rahatlatır. Aynı şekilde ısıtma torbası veya uygun merhemler de kasları gevşetir. Ağrıları ciddiye almanız çok önemli, çünkü ancak zamanında müdahale, ağrının kronikleşmesini önleyebilir.Tembellik sırt ağrısına yol açıyor. Günlük alışkanlıklarını değiştiremeyenlerin sırt ağrılarına daha çok maruz kaldıkları, bu sebeple hayatlarında harekete daha çok yer vermeleri gerektiği bilinen bir gerçek. Örneğin ritmik hareketler, yürüyüş ve spor türleri, sırt ağrılarına iyi gelir. Sporun dışında sık sık ayağa kalkmak (örneğin telefonda konuşurken) ve kasları harekete geçirmek (örneğin karnınızı içeri çekin veya ayaklarınızı yere iyice bastırın) de iyi bir çözüm.En doğru yol, bir uzmanın önereceği terapileri uygulamaktır. Ayrıca masaj ve jimnastik ağrılara iyi gelir. Çünkü masaj, adaleleri gevşetir ve kan dolaşımı ile metabolizmanın daha rahat çalışmasını sağlar. Jimnastik ise sırt egzersizleri sayesinde tembel kasları tekrar harekete geçirir.İşini sürekli oturarak yapanlar sırt ağrılarına daha çok maruz kalıyor. En iyi sandalye veya araba koltuğu bile, bazen bu ağrıları önleyemiyor. Fakat bazı noktalara dikkat ederek, sırt ağrılarını en aza indirebilirsiniz. Masa ve sandalyenin yanı sıra, bilgisayar ekranı ve faresi de sırtı olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle mümkün olduğunca oturuş şeklinizi değiştirmekte veya sırtınızı bir yastığa dayamanızda fayda var.Defalarca okuyup duymamıza rağmen, hâlâ yükleri yanlış kaldırıyor ve taşıyoruz. Ağrılara maruz kalmamak için, şunlara dikkat etmelisiniz:Yerden bir şey alırken asla eğilmeyin. Her zaman diz çökün ve öyle kaldırın.Çok ağır yükleri parça parça taşıyın.Taşıdıklarınızı vücudunuza yakın tutun ve belinizle kesinlikle desteklemeyin.Tek taraflı taşımaktan kaçının. Yükü iki elinizle taşıyarak dengeleyin.Ev işleri yaparken dikkat edinSık kullandığınız tabak çanağı, dolaplarınızın alt raflarına yerleştirin.Mutfak aletlerini mümkün olduğunca göz hizanızda bulundurun. Böylece sürekli eğilmekten kaçınmış olursunuz.Ütü yaparken, yüksekliği ayarlanabilir bir masayı tercih edin. En ideal masa, bel hizanızda olandır.Elektrik süpürgenizin sapının ayarlanabilir olmasına dikkat edin. Koltukların altını süpürürken de eğilmek yerine diz çökün.