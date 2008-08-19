Hareketsizlik de cinsel sorun nedeni

Erkeklerde yaşanan ereksiyon sorunlarının tedavisinde kullanılan ‘’Levitra’’nın mucidi Erwin Bischoff, ereksiyon sorunlarının yalnızca yüzde 20’sinin psikolojik olduğunu söyledi.



Bischoff, ereksiyon sorunu yaşayan erkeklerin sayısının dünyada gittikçe arttığına dikkati çekerek, bunun daha çok hareketsizlikten ve stresten kaynaklandığını, sorunu olan erkeklerin de sadece yüzde 30’unun doktora gittiğini belirtti. Bischoff, “Bu durum, sorunu anlatmaktan çekinmenin yanı sıra erkeklerin yaşla birlikte cinsel gücün azaldığını düşünmelerinden kaynaklanıyor” dedi. Bischoff, Levitra’yla vücuda ek bir madde alınmadığını, ilacın sadece damarları açarak daha iyi bir ereksiyon sağladığını kaydetti.



(Milliyet)

