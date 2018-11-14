Hareketsiz yaşam sertleşme problemini 10 kat artırıyor

İSTABNBUL, (DHA) - Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, hızlı ve kaliteli bir performans için cinsel damarların iyi çalışması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Hattat, \"Hareketsiz yaşayan erkeklerde sertleşme sorunu neredeyse 10 kat artıyor\" dedi.

Daha hızlı ve kaliteli bir performans için önerilerde bulunan Hattat Kliniği Üro-Androloji Uzmanı Prof. Hattat, \"Sertleşme işlevinin en önemli belirleyicisi, cinsel damarların nasıl çalıştığıyla ilgilidir. Cinsel bölge damarları iyi çalıştığında kan akışı artıyor, performans sağlama ve sürdürme fonksiyonu iyileşiyor. Yani cinsel damarların sağlığını destekleyen, her öneri sertleşmeyi de, performansı da daha kaliteli, hızlı ve fit kılıyor\" dedi.

\"HAREKETSİZ YAŞAM SERTLEŞME SORUNUNU 10 KAT ARTIRIYOR\"

Düzenli egzersizin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Hattat, \"Hareketsiz yaşayan erkeklerde sertleşme sorunu neredeyse 10 kat artıyor.Orta-yüksek şiddetli aktiviteler ise sertleşme sorunu yüzde 80\'e varan oranda düşürüyor. Bu nedenle haftanın 5-6 günü 30-60 dakika arası aerobik aktivite (yürüyüş, yüzme, jogging gibi) yapmak gerekiyor\" diye konuştu.

\"SIK CİNSEL BİRLİKTELİK PERFORMANSI OLUMLU ETKİLİYOR\"

Periyodik cinsel ilişkinin testosteron hormonunu ve kan akışını desteklediğini belirten Prof. Dr. Hattat, \"Haftada 1 seferden az cinsel birliktelik yaşayan erkekler yaşlandıkça 2 kat daha fazla sertleşme sorunu yaşıyor. Yani ne kadar sık sertleşme yaşarsanız performans o kadar iyileşiyor\" ifadelerini kullandı.

NAR, BÖĞÜRTLEN, YEŞİL ÇAY DAMAR SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Günde 500 ve 1000 miligram omega-3\'ün sertleşme kalitesini yükselttiğini ifade eden Prof. Dr. Hattat, \" Nar, böğürtlen, yeşil çay, kakao, kırmızı üzüm, ginseng, zencefil, C vitamini, L-arginin, L-citrulline gibi aktioksidanlar cinsel bölgedeki damar sağlığını destekliyor. Özellikle soğuk sularda yaşayan yağlı balıklar Omega-3\'ten zengin. Günde 500-1000 miligram omega-3 sertleşme kalitesini yükseltiyor. Yeşil yapraklı bitkiler, avokado ve fındık-badem-cevizde bol bulunan folik asit cinsel bölgede kan akışını arttıran nitrik oksit adlı maddeyi yükseltiyor\" dedi.

\"ÇİNKO TESTOSTERON YAPIMINDA KULLANILIYOR\"

Testosteron düşüklüğünün sertleşme kalitesini azaltan en önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hattat, \" Testosteron hem cinsel isteği arttırıyor hem de cinsel bölgede kan akışını arttırıyor. Çinko da testosteron yapımında kullanılan önemli bir mineral. Çinko seviyelerinizi kandan kontrol ettirebilirsiniz. Eksiklik varsa çinko desteklerinden yararlanabilirsiniz\" diye konuştu.

SERTLEŞME İLAÇLARI

Sertleşme ilaçlarının sadece sertleşme sorununu ortadan kaldırmadığını bununla birlikte cinsel bölgede kan akışını destekledikleri için damar sağlığını da iyileştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Hattat, \"Bu ilaçlar ilişki öncesi kullanılıyor. Yeni protokollerde de düşük doz ve her gün kullanım şeklinde sertleşme ilaçlarını verebiliyoruz\" ifadelerini kullandı.

AŞK KASLARIYLA SERTLEŞME SORUNU YARI YARIYA AZALIYOR

Pelvik kasların eğitimine dikkat çeken Prof. Dr. Hattat, \"Cinsel bölgede iyi bir sertleşme olması için sadece kan akışının iyi olması yetmiyor. Damarlarında bulunan gizli bir klips sistemi var. Bu klipsler cinsel bölgede kanın vücuda geri kaçmasını önlüyor. İşte pelvik kasların yani \'aşk kaslarının\' bazı ev ödevleri ve biofeedback gibi özel tedavilerle geliştirilmesi bu klips sistemini güçlendiriyor. Böylece performans iyileşiyor, sertleşme sorunu riski de yarı yarıya azalıyor\" dedi.

ŞOK DALGA TEDAVİSİ

Şok dalga tedavisinin damar gelişimini teşvik ettiğini aktaran Prof. Dr. Hattat, \"Şok dalga tedavisi olarak bilinen yeni tedavide cinsel bölgede uygulanan şok dalgalar yeni damar gelişimini teşvik ediyor. Sigara, diyabet, yüksek tansiyon, damar sertliği gibi nedenlerle oluşan damar hasarını azaltıyor. Hem sertleşme sorunu yaşayan hem de henüz sertleşme sorunu yaşamasa da damarsal riskleri olan erkeklere öneriliyor\" ifadelerini kullandı.

\"ÖNCE SEBEBİNİ BUL, SONRA TEDAVİ ET\"

İlaç tedavisinin sertleşme sorunlarında etkili olması için cinsel isteğin şart olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Halim Hattat, \"Sertleşme sorunu yaşayan erkeklerin aklına tedavide ilk olarak sertleşme ilaçları geliyor. Oysa sertleşme sorunu yaşayan her hastaya aynı tedaviyi önermiyoruz. Bunun ana nedeni sertleşme bozukluğuna yol açan pek çok değişik organik ve psikolojik neden olması. Örneğin ilaç tedavisinin etkili olması için cinsel isteğin olması şart. İlaçlar herkese uygun değil ve en sık görülen yan etkiler arasında baş ağrıları, yüz kızarıklığı, hazımsızlık ve burun tıkanıklığı var. Dolayısıyla önce sertleşme sorununa yol açan sebepleri çok yönlü araştırıyoruz, sonra esas problemi tespit edip bunu hastanın tercihlerini de gözeterek ortadan kaldırmayı hedefliyoruz\" diye konuştu.