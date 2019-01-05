Hareketin liderlerinden biri gözaltında; Sarı Yelekler 8. haftada da sokaklarda

Sarı Yelekler 8. haftalarında da eylem hazırlığı yapıyor. Bu haftanın eyleminde Sarı Yelek liderlerinden biri olan bilinen Eric Drouet'nin gözaltına alınması odak noktası olacak.

Fransa'nın sembolik mekanlarında toplanacak olan kalabalığın Paris Champs Elysee'de yürüyüşe başladığı öğrenildi.

Eylemcilerin bugün, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben açık mektup okuması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Fransa’da katılımcılarının otomobillerde bulundurulması zorunlu olan, fosforlu sarı yelek giymesi nedeniyle "sarı yelek" (gilet jaunes) olarak adlandırılan eylemler 5 haftadır devam ediyor. Hükümet, eylemlerin ardından ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan benzin ve mazottan alınan vergilerdeki artışla ilgili geri adım atmıştı.

Ancak eylemlerin odağı akaryakıt zamlarından yaşam standartlarındaki genel düşüşe odaklanmış ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümetinin istifasına yönelik talepler dile getirilmeye başlanmıştı.

Sarı Yelekler protestolarına liderlik eden isimler arasında yer alan Eric Drouet, izinsiz gösteri organize etmek suçlaması ile gözaltına alınmıştı.

Eylemlerde, ülke genelinde 4 bine yakın kişi gözaltına alınmış, binden fazla kişi de yaralanmıştı. 10 kişi hayatını kaybetmişti.